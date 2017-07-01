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rahatsızlığı tekrar hatırlatıldı

SELVA ÜNAL

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Giriş Tarihi: 1.7.2017
YPG rahatsızlığı tekrar hatırlatıldı

ABD’nin DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi McGurk Rakka’dan sonra Ankara’ya geldi. McGurk’a Türkiye’nin terör örgütü kaygıları anlatıldı

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi dün Milli Savunma Bakanlığı'nda görüşmeler yaptı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya gelen McGurk'a ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı bölgeden temizleme gerekçesiyle bir başka terör örgütü olan PKK'nın Suriye kolu 'ye başta silah olmak üzere yardımlarda bulunan ABD'nin bu tutumundan duyulan rahatsızlık dile getirilerek, terörün terörle temizlenemeyeceği mesajı bir kez daha verildi. Görüşmelerde Rakka ve Afrin'deki operasyonlar değerlendirildi. Twitter'dan açıklama yapan McGurk, "DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması ve bölgeye bir daha dönmemesine yönelik yürütülen ortak çabaları istişare için bugün NATO müttefiki olan Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duydum" dedi. Rakka'nın kuzeyi DEAŞ'tan temizlendikten sonra bölgeyi ziyaret eden McGurk, yerel temsilcilerle DEAŞ sonrası yönetim konularını görüşmüştü. McGurk Washington'da DEAŞ'le mücadele koalisyon üyeleri ile de bir araya gelecek.
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YPG rahatsızlığı tekrar hatırlatıldı
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