15 Temmuz öncesi 15 Temmuz anketi!

Araştırma 4-5 Şubat ve 7-8 Nisan'da Türkiye genelinde 12 ilde, 28 ilçede bin 399 vatandaşla yüz yüze görüşme metoduyla, kamuoyu araştırması yaptıklarını ifade eden Gezici, araştırma sonuçlarını AA muhabirine yorumladı.

'KONTROLLÜ DARBE' SÖYLEMİNİN HALKTA KARŞILIĞI YOK

Anket sonuçları; şu an Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına karşı başlattığı yürüyüşü sürdüren ve 15 Temmuz Darbe Girişimi için "Kontrollü darbe" diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanlar nitelikte. Halkın büyük bir çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı şeyi düşünmüyor.

Halk Kılıçdaroğlu'na inanamıyor!

Araştırma sonuçlarına göre toplumun yüzde 92,6'sının gerçek bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kalındığını belirttiğini ifade eden Gezici, "Kontrollü darbe sözünün toplumda hiçbir karşılığı yoktur. Tam aksine bunu söyleyen kişiler toplumda itibarsızlaşmaktadır ve itibarı azalmaktadır." diye konuştu.