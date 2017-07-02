20 bin ÖSO savaşçısı Afrin için hazırlanıyor

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Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK-YPG'den temizlemek için Afrin'e başlatılması düşünülen operasyonda hazırlıklar tamamlandı. Fırat Kalkanı Harekâtı'nın önemli rol üstlenen ve ardından uzun bir hazırlık sürecine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçılarına hazır olun talimatı verildi. ÖSO Türk askeriyle birlikte yine en ön saflarda mücadele edecek. Operasyon Azez, Kel Cibrin, Mare'den başlayarak doğuya, İdlib Atma bölgesinde batıya doğru terör örgütü PKK-YPG'nin işgal ettiği bölgelerde ilerleyecek. Öncelikli olarak Tel Rıfat ile Minnak Askeri Hava Üssü ele geçirilecek. ÖSO'nun eğitim gördüğü kamp alanında SABAH'ın sorularını yanıtlayan Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa şöyle konuştu "Afrin operasyonu El Bab kuşatmasından daha kolay geçecek. 5 bin olan sayımız şimdi 20 bin oldu. DEAŞ ve YPG/ PKK gibi terör örgütleri Suriye'nin toprak bütünlüğü tehdit ediyor. Biz Fırat Kalkanı ile bu toprakların sahipsiz olmadığını herkese gösterdik."