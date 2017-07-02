5 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları ve örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandıkları öne sürülen 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin arandığı belirtildi.

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