AK Parti, FETÖ davaları için STK’ları devreye sokuyor

Cumhurbaşkanı
Erdoğan başkanlığında toplanan
AK Parti MKYK'da FETÖ
ile mücadele ve devam eden
davalar da masaya yatırıldı.
Bu konuda Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ bilgi verdi.
Toplantıda, FETÖ davalarının
yakından takip edilmesine
ilişkin partinin tavrının sürmesi,
milletvekillerinin bunları
takip etmeye devam etmesi
benimsendi. FETÖ mensuplarının
her gün yeni bir oyun
sergilediği davaları sadece AK
Partili milletvekillerinin değil
STK'ların da yakın takip etmesi
gündeme geldi. Bazı milletvekilleri,
"STK'ların yanı
sıra doğrudan darbe girişiminin
muhatabı olan vatandaşlarımıza
da kontrollü olarak
duruşma salonlarını açalım.
Gelip onlarda izlesinler" önerisi
getirdi. Bu öneriye sıcak
bakıldı. Partinin bu yönde bir
çalışma yapması bekleniyor.