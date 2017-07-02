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AK Parti, FETÖ davaları için STK’ları devreye sokuyor

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 2.7.2017
AK Parti, FETÖ davaları için STK’ları devreye sokuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'da FETÖ ile mücadele ve devam eden davalar da masaya yatırıldı. Bu konuda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bilgi verdi. Toplantıda, FETÖ davalarının yakından takip edilmesine ilişkin partinin tavrının sürmesi, milletvekillerinin bunları takip etmeye devam etmesi benimsendi. FETÖ mensuplarının her gün yeni bir oyun sergilediği davaları sadece AK Partili milletvekillerinin değil STK'ların da yakın takip etmesi gündeme geldi. Bazı milletvekilleri, "STK'ların yanı sıra doğrudan darbe girişiminin muhatabı olan vatandaşlarımıza da kontrollü olarak duruşma salonlarını açalım. Gelip onlarda izlesinler" önerisi getirdi. Bu öneriye sıcak bakıldı. Partinin bu yönde bir çalışma yapması bekleniyor.
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AK Parti, FETÖ davaları için STK’ları devreye sokuyor
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