AK Parti, FETÖ davaları için STK’ları devreye sokuyor

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıErdoğan başkanlığında toplananAK Parti MKYK'da FETÖile mücadele ve devam edendavalar da masaya yatırıldı.Bu konuda Adalet BakanıBekir Bozdağ bilgi verdi.Toplantıda, FETÖ davalarınınyakından takip edilmesineilişkin partinin tavrının sürmesi,milletvekillerinin bunlarıtakip etmeye devam etmesibenimsendi. FETÖ mensuplarınınher gün yeni bir oyunsergilediği davaları sadece AKPartili milletvekillerinin değilSTK'ların da yakın takip etmesigündeme geldi. Bazı milletvekilleri,"STK'ların yanısıra doğrudan darbe girişimininmuhatabı olan vatandaşlarımızada kontrollü olarakduruşma salonlarını açalım.Gelip onlarda izlesinler" önerisigetirdi. Bu öneriye sıcakbakıldı. Partinin bu yönde birçalışma yapması bekleniyor.