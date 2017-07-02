Bakan Albayrak AK Parti'lilere yapılan saldırılara sert tepki gösterdi

Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin PKK'lı hainlerce öldürülmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
twitter'dan tepki gösterdi.
Uzantısı siyasilere, sırtını sıvazlayan, kucak açan Avrupa'ya ve tüm destekçilerine rağmen terörün kökününün kazınacağını belirten Albayrak, "Katiller siyasileri hedef alırken, siyasi uzantıları ses çıkaramayacak. Sözde 'adalet' diyenler bu katil sevicilerle aynı safta buluşacak. Siyasiler haince şehit edilirken, utanmadan, sıkılmadan, kol kola, siyasetten, adaletten bahsedecekler." açıklamasını yaptı..
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
"Dün Orhan Mercan, bugün Aydın Ahi kardeşimiz terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Katilleri de, arkalarındakileri de iyi tanıyoruz.
Katiller siyasileri hedef alırken, siyasi uzantıları ses çıkaramayacak. Sözde 'adalet' diyenler bu katil sevicilerle aynı safta buluşacak.
Siyasiler haince şehit edilirken, utanmadan, sıkılmadan, kol kola, siyasetten, adaletten bahsedecekler.
Bölge insanımızı bu katillere ve siyasi uzantılarına bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hareket 80 milyonu topyekun kucaklamaya devam edecek.
Şehirlerinde gösterilerine "özgürlük" diye izin verdikleri katiller siyasileri hedef alırken, Avrupa iki yüzlü terör siyasetine devam etsin.
Uzantısı siyasilere, sırtını sıvazlayan, kucak açan Avrupa'ya ve tüm destekçilerine rağmen, Allah'ın izni ile terörün kökünü kazıyacağız."