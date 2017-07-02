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Eşinden gören konuştu

Giriş Tarihi: 2.7.2017 13:06 Güncelleme Tarihi: 2.7.2017 13:08
Eşinden dışkılı işkence gören kadın konuştu

Ağrı Patnos’ta eşi Cansu Ş.’ye şiddet uygulayan, ardından da 10 günlük bebeklerinin sını yedirmeye çalışan Mehmet Şakir Ş.'nin eşine yaptığı yi cep telefonuyla kaydetmesi üzerine ortaya çıkan olay, infial yaratmıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından koca gözaltına alındı. Yaşadıklarını anlatan Cansu Ş., "

Habertürk gazetesinden Leyla Ünal'ın haberine göre, Ağrı'nın Patnos İlçesi'ne bağlı Andaçlı Köyü'nde 20 yaşındaki eşi Cansu Ş.'ye yaparak 10 günlük bebeğinin bezindeki sını zorla yedirmeye çalışan 26 yaşındaki Mehmet Şakir Ş., eşine yaptırmak istediği insanlık dışı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aralık 2016'da çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Mehmet Şakir Ş., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Biri 3 yaşında diğer 10 aylık 2 çocuğu bulunan anne C.Ş. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı, soruşturma sürdürülüyor.

'İLK DAYAĞI GERDEK GECESİ YEDİM'

Aralık ayında gördüğü insanlık dışı şiddet sonrası Samsun'daki babaevine dönen 20 yaşındaki Cansu Ş., yaşadıklarını anlattı. 2014 yılında görücü usulüyle evlendiğini anlatan 2 çocuk annesi Cansu Ş., evlendiği ilk günden beri eşi tarafından şiddet gördüğünü göz yaşları içerisinde anlattı:

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Eşinden dışkılı işkence gören kadın konuştu
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