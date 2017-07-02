Eşine dışkı yedirmek isteyen koca tutuklandı

Patnos İlçesine 16 kilometre uzaklıktaki Andaçlı köyünde yaşayan Mehmet Şakir Ş.'nin eşi C.Ş.'ye şiddet uygulayıp, dışkı yedirmeye çalışma görüntülerini sosyal medyada paylaşması, Cumhuriyet Savcılığını harekete geçirmişti.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şakir Ş., Kürtçe konuşulan video görüntülerinde sopayla vurarak, tekme atarak eşi C.Ş.'ye çocuk bezindeki dışkıyı yedirmek istiyor.

Acımasız kocanın dayak, hakaret ve küfürleri karşısında eşi sadece yalvararak kurtulmaya çalışıyor. Mehmet Şakir Ş. Kürtçe yaptığı konuşmada, "Eğer yapmazsan seni paramparça ederim. Al bu b... ye, hadi acele et. Al ağzına koy. Ağacı senin sırtında kırdım, bir parça kaldı, şimdi başında kıracağım. B... al yüzüne çarp, çık git" diyor.

İNSANLIK DIŞI OLAY TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Sosyal medyada hızla yayılan insanlık dışı bu olay, tepkilere neden oldu. Yaşananları saniye saniye cep telefonu ile görüntüleyen koca Mehmet Şakir Ş. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra Patnos Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.