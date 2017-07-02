Gezi kaçkını Alabora ortaya çıktı

Gezi olaylarından sonra İngiltere'ye yerleşen oyuncu Memet Ali Alabora, Londra'da bir organizasyonda ortaya çıktı. Alabora bir soru üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşü için konuştu.

"GÜÇLENDİREREK DESTEKLENMELİ"

Yürüyüş için destek mesajı veren oyuncu "Eylem eylemdir. İçinde olarak, eleştirerek, güçlendirerek desteklenmelidir" dedi.

"MESELE AĞAÇ DEĞİL" SÖZÜ...

Alabora Gezi eylemlerinde halkı kin ve nefrete teşvik ederken yapılanın bir ağaç eylemi değil 'DARBE GİRİŞİMİ' olduğunu "Mesela ağaç değil. Sen hala anlamadın mı?" sözleriyle itiraf etmişti.