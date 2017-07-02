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PKK'nın saldırısı sonucu 'li ilçe başkan yardımcısı hayatını kaybetti

İHA

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Giriş Tarihi: 2.7.2017 00:06 Güncelleme Tarihi: 2.7.2017 02:07
PKK'nın saldırısı sonucu AK Parti'li ilçe başkan yardımcısı hayatını kaybetti

Van ili Özalp İlçe Başkan Yardımcısı , terör örgütü PKK tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Aydın Ahi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde mahallesindeki evinde meydana geldi. PKK mensubu 2 kişi akşam saatlerinde Özalp İlçe Başkan Yardımcısı 'nin evine geldi. Ahi'yi dışarı çıkaran teröristler, mahalle dışında 6 el ateş açarak kaçtılar. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Ahi, kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

AK Parti'li ilçe başkan yardımcısı şehit edildi

Ahi'nin daha önce de PKK'dan görevini bırakması konusunda tehditler aldığı öğrenildi.

Ankara'da bulunan AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Twitter hesabından, "Nasıl kıydınız bu cana? Özalp ilçe başkan yardımcımız Aydın Ahi terör örgütü PKK tarafından evinde çocuklarının gözü önünde şehit edildi" ifadelerine yer verdi.

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PKK'nın saldırısı sonucu AK Parti'li ilçe başkan yardımcısı hayatını kaybetti
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