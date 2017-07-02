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Silikliği avantaja dönüştü... İşte 'Müdür Bey'in serüveni

Giriş Tarihi: 2.7.2017 12:26 Güncelleme Tarihi: 2.7.2017 12:50
Silikliği avantaja dönüştü... İşte 'Müdür Bey'in serüveni

Melih bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı 'nun silikliğini bir avantaja dönüştürdüğünü belirtti ve Genel Başkan olma sürecinden bugüne ışık tutan bir makale kaleme aldı. İşte yazısından öne çıkanlar;

Bir röportajda kendisine sorulan "Hayatınızdaki unutamadığınız an hangisidir" sorusuna hiç düşünmeden yanıt vermişti Müdür Bey:
"Adımı hesap uzmanlığını kazananlar listesinde görünce Sıhhiye'den Kızılay'a kadar koşarak hemen kendime bir kravat almıştım. O anı hiç unutamam!"

Evet, hayattaki en büyük ideali memuriyet olan Müdür Bey belki vizyon sahibi değildi ama şanssız olduğunu kimse söyleyemezdi.
Günün birinde, bir türlü patlayamadığı ve parlayamadığı için üzerine yapışan silikliğiavantajı olacaktı.
O günlerde cilalayıp parlatarak CHP'nin başına geçirecek bir aday arayanların dikkatini çekti Müdür Beyin vasatlığı.
Aranan sıradan hesap uzmanı bulunmuştu.

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Silikliği avantaja dönüştü... İşte 'Müdür Bey'in serüveni
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