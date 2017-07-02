Silikliği avantaja dönüştü... İşte 'Müdür Bey'in serüveni

Bir röportajda kendisine sorulan "Hayatınızdaki unutamadığınız an hangisidir" sorusuna hiç düşünmeden yanıt vermişti Müdür Bey:

"Adımı hesap uzmanlığını kazananlar listesinde görünce Sıhhiye'den Kızılay'a kadar koşarak hemen kendime bir kravat almıştım. O anı hiç unutamam!"

Evet, hayattaki en büyük ideali memuriyet olan Müdür Bey belki vizyon sahibi değildi ama şanssız olduğunu kimse söyleyemezdi.

Günün birinde, bir türlü patlayamadığı ve parlayamadığı için üzerine yapışan silikliğiavantajı olacaktı.

O günlerde cilalayıp parlatarak CHP'nin başına geçirecek bir aday arayanların dikkatini çekti Müdür Beyin vasatlığı.

Aranan sıradan hesap uzmanı bulunmuştu.

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