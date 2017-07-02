Yürüyüş vefasızlık!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun "Adalet" yürüyüşüne 15 Temmuz şehit yakınlarından ve gazilerinden sert tepki geldi: Bu yürüyüş 15 Temmuz'a vefasızlık. İşte SABAH'a yapılan açıklamalar:
AYRIŞTIRICI...
17 yaşındaki oğlu Mahir'i 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda şehit veren Zahir Ayabak:
Kemal Kılıçdaroğlu ülke
için her zaman yanlış yola
girdi. Birlik beraberlik gerekirken
böyle ayrıştırıcı bir
yürüyüş yapıyor. Hiç uygun
ve doğru bulmuyorum.
Onların doğruları görmesini
isteriz. Bir vatandaş olarak
herkesin birlik içinde
olması gerektiğini
düşünüyorum. Bugün
hükümetin yanında
olmalıyız. Ülkenin böyle
bir yürüyüş gerektiren
bir sorunu yok. Bu yürüyüş
adalet için değil. Bu
şekilde kimlerin hakkını
savunuyorlar?
SAYGI DUYSUN
15 Temmuz gecesi Şehitler Köprüsü'nde gazi olan Osman Çelebi:
Bu yürüyüşü
şehit ve
gazilere yönelik
bir vefasızlık
olarak görüyorum.
Kemal
Kılıçdaroğlu'nun
kendi iktidarını korumak ve
gündem değiştirmek için bu
yürüyüşü yaptığını düşünüyorum.
Toplumda yeni bir gerilime
zemin hazırlıyor. Ülkeyi
yönetmeye talip olan bir muhalefet
lideri için talihsiz bir
eylem. Bir de onu bu yürüyüşte
destekleyenler kimler, buna
bakmak lazım... İş o zaman netleşiyor.
Yazık 15 Temmuz'da
toplumumuzun ne ile karşılaştığının
farkında değil gibi davranıyor.
Bu yürüyüş gündem
değiştirmek için; Türkiye'nin
büyüme rotasına girdiği ve
sorunlarını kalıcı şekilde çözüme
kavuşturacağı süreçte yapılıyor.
Buna dikkat! Bu yürüyüş
ile kendisi adına bir başarı
elde edeceğini düşünmüyorum;
yani bir " Gandi" çıkmaz.
Kılıçdaroğlu'nu vatanseverlerin
yanında yer almaya
ve sağduyuya davet ediyorum.
Verilen mücadelelere, şehitlere
saygı duymasını bekliyorum.
FETÖ PLANI...
15 Temmuz gecesini yaşayan ve gazi olan Muhammet Kurtoğlu:
Kendi planladığı bir şey
değil. Ben FETÖ tarafından
yaptırıldığını düşünüyorum.
FETÖ'den
tutuklananların ailelerini
ayaklandırmak istiyorlar.
PKK ve DHKP-C
de katılacak diye bekliyorum.
Kaosa teşvik ediyorlar
ve kaos çıkartmak
istiyorlar. 16 Nisan
sonrası güçlenen istikrar
sürecini bozmak
için yürüyüş başlattılar.
Herkes önüne bakmaya
başlamışken 15 Temmuz
öncesine getirmeleri de
çok düşündürücü.
KARŞISINA ÇIKACAĞIM...
15 Temmuz'da bir oğlu şehit bir oğlu gazi olan şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu:
Adalet için yürüseydi 15 Temmuz'da bizimle beraber sokaklarda olurdu. Bakırköy'de belediye başkanının evine sığınmazdı. Kesinlikle samimi bir adalet yürüyüşünde olduğunu düşünmüyorum ve hiçbir şekilde samimi bulmuyorum. İstanbul'a yaklaştığında da diğer şehit aileleri ile beraber karşısına çıkmayı düşünüyorum.