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Yürüyüş vefasızlık!

ASLIŞAH SARITAŞ

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Giriş Tarihi: 2.7.2017
Yürüyüş vefasızlık!

Darbe girişimi davalarındaki FETÖ’cü sanıkların ağız oyunlarına ayak uydurarak ‘adalet’ diye yollara düşen Kılıçdaroğlu’na tepki çığ gibi büyüyor

CHP Genel Başkanı 'nun "Adalet" yürüyüşüne 15 Temmuz şehit yakınlarından ve gazilerinden sert tepki geldi: Bu yürüyüş 15 Temmuz'a vefasızlık. İşte SABAH'a yapılan açıklamalar:

AYRIŞTIRICI...
17 yaşındaki oğlu Mahir'i 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda şehit veren Zahir Ayabak: Kemal Kılıçdaroğlu ülke için her zaman yanlış yola girdi. Birlik beraberlik gerekirken böyle ayrıştırıcı bir yürüyüş yapıyor. Hiç uygun ve doğru bulmuyorum. Onların doğruları görmesini isteriz. Bir vatandaş olarak herkesin birlik içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün hükümetin yanında olmalıyız. Ülkenin böyle bir yürüyüş gerektiren bir sorunu yok. Bu yürüyüş adalet için değil. Bu şekilde kimlerin hakkını savunuyorlar?

SAYGI DUYSUN
15 Temmuz gecesi Şehitler Köprüsü'nde gazi olan Osman Çelebi: Bu yürüyüşü şehit ve gazilere yönelik bir vefasızlık olarak görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi iktidarını korumak ve gündem değiştirmek için bu yürüyüşü yaptığını düşünüyorum. Toplumda yeni bir gerilime zemin hazırlıyor. Ülkeyi yönetmeye talip olan bir muhalefet lideri için talihsiz bir eylem. Bir de onu bu yürüyüşte destekleyenler kimler, buna bakmak lazım... İş o zaman netleşiyor. Yazık 15 Temmuz'da toplumumuzun ne ile karşılaştığının farkında değil gibi davranıyor. Bu yürüyüş gündem değiştirmek için; Türkiye'nin büyüme rotasına girdiği ve sorunlarını kalıcı şekilde çözüme kavuşturacağı süreçte yapılıyor. Buna dikkat! Bu yürüyüş ile kendisi adına bir başarı elde edeceğini düşünmüyorum; yani bir " Gandi" çıkmaz. Kılıçdaroğlu'nu vatanseverlerin yanında yer almaya ve sağduyuya davet ediyorum. Verilen mücadelelere, şehitlere saygı duymasını bekliyorum.

FETÖ PLANI...
15 Temmuz gecesini yaşayan ve gazi olan Muhammet Kurtoğlu: Kendi planladığı bir şey değil. Ben FETÖ tarafından yaptırıldığını düşünüyorum. FETÖ'den tutuklananların ailelerini ayaklandırmak istiyorlar. PKK ve DHKP-C de katılacak diye bekliyorum. Kaosa teşvik ediyorlar ve kaos çıkartmak istiyorlar. 16 Nisan sonrası güçlenen istikrar sürecini bozmak için yürüyüş başlattılar. Herkes önüne bakmaya başlamışken 15 Temmuz öncesine getirmeleri de çok düşündürücü.

KARŞISINA ÇIKACAĞIM...
15 Temmuz'da bir oğlu şehit bir oğlu gazi olan şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu: Adalet için yürüseydi 15 Temmuz'da bizimle beraber sokaklarda olurdu. Bakırköy'de belediye başkanının evine sığınmazdı. Kesinlikle samimi bir adalet yürüyüşünde olduğunu düşünmüyorum ve hiçbir şekilde samimi bulmuyorum. İstanbul'a yaklaştığında da diğer şehit aileleri ile beraber karşısına çıkmayı düşünüyorum.
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Yürüyüş vefasızlık!
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