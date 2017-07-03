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780 hakim ve savcının görev yeri değişti
780 hakim ve savcının görev yeri değişti
Giriş Tarihi: 3.7.2017
23:56
Güncelleme Tarihi: 4.7.2017
00:01
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi.
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