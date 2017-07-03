Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş, "Terör örgütleri hangi güçle saldırırsa saldırsın bu ülkede kazanan onlar değil, milletimiz olacaktır. Bu millete diz çöktüreceklerini düşünebilirler ama terör örgütleri isimleri ne olursa olsun diz çökecekler" ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin Kıbrıs müzakereleri konusunda tavrı açık ve net. Adil bir çözümden yanayız. Hep olumlu hareket ettik ama kalıcı olmayan ve tüm ada halkını içermeyen barışın kurulamayacağını ifade ettik" dedi. Kurtulmuş, "Kıbrıs'ta Türk toplumu garanti altına alınmadan geri adım atmayacak" şeklinde konuştu.

Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından flaş açıklamalar

180 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Hükümetimizin yıl sonuna kadar olan 180 günlük eylem planı müzakere edildi. Önümüzdeki günlerde Bakanlıklar tek tek eylem planlarını olgunlaştıracak ve hükümetin toplam eylem planı ortaya çıkacak. Bu 180 günlük planın hayati olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki günlerde bu planlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

ALMANYA İLE TOPLANTI GERİLİMİ

Biz kendi programımızla ilgiliyiz. Alman siyasetçiler ne söylerse söylesin sadece kendi iç siyasetini ilgilendiren sözlerdir. Türk Alman ilişkileri birkaç siyasetçinin sözleriyle zehirlenecek ilişkiler değildir.

CHP'NİN İSTANBUL YÜRÜYÜŞÜ

Tam da 15 Temmuz'un yıl dönümüne denk gelmiştir. Gönül isterdi ki darbelere karşı, terör örgütlerine karşı hep birlikte yürüyebilseydik. Tam 15 Temmuz öncesi bu yürüyüşün yapılması manidardır. CHP'nin bayrağının altına giren bazı marjinal unsurların kendi siyasetlerini icra etmelerine zemin hazırlamasınlar. Bu yürüyüş keşke FETÖ'ye karşı, eli kanlı terör örgütlerine karşı yapılan bir yürüyüş olsaydı. Zamanlama ve terör örgütlerine zemin oluşturması bakımından dikkatle incelenmesi gereken bir yürüyüş. CHP'li yöneticilerin uyanık olmasını istiyoruz. Bölücü terör örgütlerinin derneklerinde konuşma yapan sanatçılar bu yürüyüşe insanları davet ediyor. CHP'li yöneticilerin uyanık olması gerekiyor. Bizim hükümet olarak vazifemiz her hangi bir provokasyonun olmamasıdır. Terör örgütlerinin yer bulmamasını sağlamak CHP'nin boynunun borcudur. Terör artıklarının bu yürüyüşü istismar etmemesi CHP'nin sorumluluğundadır.

"DÜŞMANCA HER TAVIR, TÜRKİYE'NİN CEVABINI BULUR"

Suriye'deki tablonun ne kadar karışık ve ne kadar iç karartıcı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Dünyanın neredeyse bütün orduları ve örgütler de orada. Silah destekleri ile de bu gruplar Türkiye için tehdit oluşturuyor. Türkiye, burnunun dibinde olan olaylara seyirci kalamaz. Sınırlarımızın öte tarafında ister Kobani'de, ister Afrin'de, Türkiye'ye karşı yönelmesine muhtemel olan hangi terör grubunun hareketlenmesi varsa yakinen takip eder, misliyle karşılık veririz. Düşmanca her tavır, Türkiye'nin cevabını bulur.

15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜ

1 yıldır söylüyoruz... Yeniden o hain teşebbüsü gözümüzün önüne getirerek bir kez daha lanetliyoruz. Sadece lanetlemekle kalmıyor, darbe teşebbüsünün arkasında olan herkesten hesap soruyoruz. 15 Temmuz, bu toprakların tarih boyunca gördüğü en büyük ihanettir ve en destansı kahramanlıkların yazıldığı gecedir. Şer odaklarının ittifakını unutmayacağız, deşifre edeceğiz. Cumhurbaşkanlığının kontrolünde etkinlikler düzenlenecek. 15 Temmuz'u hatırlatan konsept içerisinde anma toplantıları olacak. Demokrasi nöbetleri tekrarlanacak. Şehitlerimizi hatırlayarak yeniden milyonlarca insan ruhumuzla sokaklarda olacağız. Hep beraber milletce kıvancını yaşacağız. İstanbul ve Ankara'da demokrasi anıtları açılacak. TBMM özel bir toplantı düzenleyecek.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Afrin'de terör örgütünün varlığı Türkiye için tehdit olarak karşılandığı Rusya tarafından biliniyor. Ruslar bu hassasiyetimize saygı duyarak olumlu karşılanmıştır. Afrin ile ilgili Türkiye'nin hassasiyetinin ne anlama geldiğini Rus tarafının gayet iyi anladığını görüyoruz. Katar meselesi... 2014 yılında konuşulmuş bir sürecin sonucudur. Türkiye'nin Katar'daki üssü 2014 yılında karar verilmiş bir konudur. Üs bölgenin güvenliği ile ilgili bir meseledir. Sadece Katar'ın güvenliği için değildir. Katar Krizi yapay bir krizdir, sunidir. Ortaya konulan Katar'dan istenen 13 maddelik teklif hiçbir bağımsız ülkeden istenmez. Katar'ın bu süreci aşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız tüm taraflarla görüşerek zemini rahatlatmaya çalışıyor. Türkiye tüm gücüyle gayret sarf ediyor. Eğer bu kriz derinleşirse fatura tüm bölgeye çıkar. Üssü Katar krizinin içinde bir konu olarak görmek yanlıştır. İnşallah gayretlerimiz sonucunda bu konu çözülecektir.