Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah uçak gemimizi de yapacağız

4'üncü ve son Ada sınıfı Korvet TGC Kınalıada bugün denize indirildi. MİLGEM'de sıra tamamen milli imkanlarla yapılacak İ sınıfı fırkateyn üretimine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığında düzenlenen törenle, hem Kınaada Korveti denize indirildi. İstanbul Fırkateyninin ilk kaynağını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da Kınalıada Korveti Denize İndirme töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada çok önemli bir haberi de açıkladı. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız diyen Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HİÇBİR ENDİŞE DUYMUYORUM, KARARLIYIZ, UÇAK GEMİMİZİ DE YAPACAĞIZ"

Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemi olan projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Savaş gemileri konusunda özel sektör ve askeri tersanelerde tamamlamış olduğumuz 14 adet projemiz bulunuyor. Önümüzdeki senelerde sözleşmesi imzalanacak 10 adet projemiz daha var. Tüm bu gelişmeler, ülkemizin bulunduğu bölgede gelişen tehditlere karşı denizcilik alanında geliştirdiğimiz çözümlere verdiğimiz önemin ifadesidir. İnşallah biz, uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız, hiçbir endişe taşımıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Gemi Projesi açılış töreninde konuştu