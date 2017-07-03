Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuşuyor

Kalın'ın açıklamasından satır başları;

(15 Temmuz anması) Ankara ve İstanbul'daki etkinliklerin bir kısmına Cumhurbaşkanımız katılacak. Meclis'te özel oturum yapılacak. 15 Temmuz milletin temel gündemidir. Teröre karşı ortak mücadele azminin yeniden sergilenmesi olacaktır. Ankara ve İstanbul'da yapılan anıtların açılışı gerçekleştirilecek. Bunlar ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da yapılacak faaliyetler ama 81 ilde faaliyetler yapılacak.

15 TEMMUZ'DA DEMOKRASİ NÖBETİ

"Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile o gece tekrar bir demokrasi nöbeti başlatılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak."

TERÖRLE MÜCADELE

"PKK ile mücadelemiz yıllardır devam ediyor, güvenlik kuvvetlerimiz el birliği ile vatan müdafaası için mücadele ediyorlar. PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Orhan Mercan ve Aydın Ahi kardeşlerimiz hunharca saldırıda katledildi. Kendilerine rahmet diliyorum. AK Parti teşkilatının da aziz milletimizin de başı sağolsun. PKK ile mücadele noktasında Türkiye'ye yönelik eleştiri getirenlerin bu katliamlarda sessiz kalmasını da not düşmek gerekiyor. Onlar ne derse desinler biz terörle mücadele konusunda devam edeceğiz. Geri adım atmamız söz konusu değil. "

SORU-CEVAP

(Erdoğan'un Rus Bakan'ı kabulü) Şoygu, Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildi. Putin'in ricası üzerine geldiler. Astana'da yapılacak olan toplantıların 3.'nün ana çerçevesiydi gündem. En önemli aşamalardan birisi çatışmasızlık bölgelerinin kurulması ve yol haritasının belirlenmesiydi. Rus Bakan konu ile ilgili Cumhurbaşkanımıza bilgi ilettiler. Bu süreci bir an önce sonlandırmak, insani yardımları ulaştırmak için yoğun bir çabamız olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük ihtimalle, G20 marjında Putin'le görüşme ihtimali olacak.

(Afrin'e harekat olacak mı?) Türkiye, kendi çıkarlarını korumak, tehdide karşı her türlü tedbiri almaya muktedirdir. Bunu alırken de kimseye sormaz. Afrin'den ya da başka yerden, bir örgütten tehdit olması halinde Türkiye misliyle karşılık verir. Askeri planlama anlamında her türlü tedbir alınmaya devam edecektir.

(Katar krizi) Türkiye, Körfez ülkelerinin tamamı ile ilişkileri olan bir ülke. Normal ilişkilerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız en son Trump'la bu konuyu ele aldılar. Bunun sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başladığımızı düşünüyorum. Çözüm yönünde bir mutabakatın güçlendiği anlaşılıyor. Önümüzdeki birkaç gün kritik. Bir ülkenin de egemenlik haklarına giren konular.Daha önce de ifade ettiğimiz gibi üssün amacı sadece Katar'ın değil, bütün bölgenin güvenliğini sağlamaktır. Bunlar sadece fitne ateşine odun taşımak anlamına gelir.

(Almanya ile toplantı tartışması) Bir kriz varsa, buna kriz deniyorsa, Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretinin öncelikli gündemi G-20 Zirvesi'ne katılmak. Vatandaşlarla buluşma, daha önce de ifade ettik. Cumhurbaşkanımız orada yaşayan vatandaşlarımızla çok güçlü ilişkisi olan bir liderdir. Bu konu üzerinden Almanya'da bu meselenin iç siyaset konusu haline getirilmesi Avrupa'daki akıl tutulmasının tezahürlerinden bir tanesi. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'a saldırmak ancak Avrupa'nın siyasi ufkunun ne kadar daraldığını gösterir. Bu güçlü bağlarımızı hiçbir zaman etkilemez.

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