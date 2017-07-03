FETÖ'nün "köy yapılanması" davası başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 6'sı tutuklu 22 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin okunmasına geçildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "köy yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 118 sayfalık iddianamede, 6'sı tutuklu 22 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.