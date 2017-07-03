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'nün "köy yapılanması" davası başladı

Giriş Tarihi: 3.7.2017 11:53 Güncelleme Tarihi: 3.7.2017 11:54
FETÖ'nün köy yapılanması davası başladı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "köy yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulunup finansal destek sağladıkları iddia edilen 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 6'sı tutuklu 22 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin okunmasına geçildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY'nin "köy yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 118 sayfalık iddianamede, 6'sı tutuklu 22 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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FETÖ'nün "köy yapılanması" davası başladı
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