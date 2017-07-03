FETÖ’ye sivil eleman, insan kaynakları firmasından

FETÖ'nün, darbe girişimine katılan sivil orduya dâhil ettiği militanlarını İnsan Kaynakları (İK) alanında uzmanlaşmış bir şirket üzerinden örgüte kazandırdığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler iddianamesine göre bu şirketin adı Referans İş. 17-25 Aralık yargı darbesi girişimden önce TÜTEV (Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı) İstihdam İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketi adıyla faaliyet gösteren bu şirket, 3 Ocak 2014'ten sonra Referans İş İnsan Kaynakları Danışmanlık Proje Taahhüt Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Limited Şirketi olarak isim değişikliği yaptı. Ve o günden sonra örgüte bu şirket üzerinden eleman devşirilmeye başlandı.
FETÖ'NÜN TÜRKİYE PERSONELCİSİ
Ankara Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat tarafından hazırlanan iddianamede, bu şirkette çalışan FETÖ'cüler hakkında önemli bilgiler yer alıyor. Bu FETÖ'cülerden en önemlisi örgütün 'Türkiye Personelcisi', yani İK imamı Ahmet Çağlayan
. Çağlayan hakkında iddianamede, "Şüphelinin, örgüt mensuplarının CV'lerinin toplandığı ve eleman temini için kullanılan bir danışmanlık firması olduğu değerlendirilen Referans İş ünvanlı firmanın eski ilk ortaklarından olduğu, örgütün Türkiye Personelcisi olduğu..." ifadelerine yer veriliyor.
YÖNETİCİLERLE SAYISIZ GÖRÜŞME
İddianameye göre FETÖ'nün İK imamı Ahmet Çağlayan'ın telefon irtibatı kurduğu pek çok önemli örgüt yöneticisi var. Bunlardan bazıları şunlar: Türkiye Mütevellisi Dershaneler Sorumlusu Ahmet Kirmiç (73 kez), Ege Bölgesi İmamı Bekir Baz (5 kez), İç Anadolu Bölgesi İmamı- Ankara İl İmamı Cemil Koca (20 kez), Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil (13 kez), Emniyet imamı Osman Hilmi Özdil (3 kez).
İddianamede, Çağlayan'ın örgütsel anlamda önem arz eden bir konumda bulunduğu, örgüt bağının halen devam ettiği, eylemlerinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk bulunduğu, eyleminin silahlı terör örgütü yöneticisi olmak suçuna uyduğu belirtiliyor. İddianameye göre Ahmet Çağlayan'la birlikte örgüte personel temin edenler arasında, Referans İş'in eski ortaklarından Celalettin Yuvacı da bulunuyor.
'EVLİLİK İÇİN DOSYA BIRAKILIRDI'
İsmail Serçe adlı örgüt üyesi, savcılık ifadesinde Referans İş hakkında şu bilgileri verdi: "Bu firma örgütün iş ve işçi bulma kurumu olarak faaliyet yürüttüğü gibi orada çalışan kişilerin neredeyse tamamının birimde (mahrem) çalıştığını, örgüt üyeleri arasındaki evlilikler için örgüt üyelerinin dosyalarının bu firmaya bırakıldığını, bölge hadimlerinin (esnaftan para toplayan örgüt üyeleri) oraya geldiklerini, örgütün personel listesinin bu şirkette bulunduğunu, örgütün personelcilerinin buraya sürekli gittiklerini, Yenimahalle personelcisi olan Bahadır (K) ile burada sık sık görüştüğünü biliyorum." Serçe'nin verdiği ifadeye göre FETÖ'nün MİT'ten sorumlu İK imamı da Bahadır kod adlı kişi idi.
'TÜM SİVİL İMAMLAR FİRMANIN KAYITLARINDA VAR'
FETÖ'nün
İK şirketi Referans İş ve de İK imamı Ahmet Çağlayan ile ilgili ilk bilgileri, örgütün öğretmen kadrosunda görev yapan Ufuk Işık verdi. Işık, ifadesinde şunları söyledi: "Örgütün legal görünümlü uzantısı olan Referans İş, görünürde iş istihdamı, danışmanlık faaliyeti yürüten bir yerdir. Ancak örgütün tüm İnsan Kaynakları faaliyetleri bu firma üzerinden yapılmakta. Bu firma kayıtlarında örgütün tüm sivil imam yapılanmasının bulunduğunu tahmin ediyorum. Yani örgütün mahrem veya normal yapılanmasına ait tüm sivil imamları ile örgütün kurum çalışanlarının burada isimlerinin bulunduğunu tahmin ediyorum. Çünkü ben örgüt adına faaliyet yürütürken bu firmaya birkaç kez İpek Üniversitesi'nde çalışmak için iş başvurusu amacıyla gittim. Mülakata giderken yanımda üst sorumlum Selim-Muhsin kod Murat Kara da vardı. Burada Olcay isimli bir şahıs ile görüştük. Ayrıca örgütün Türkiye personelcisi Ahmet Çağlayan'ın da bir dönem Referans İş'te faaliyet yürüttüğünü, daha önce çalıştığım örgüt okulunda görev yapan bir öğretmenden duymuştum."
'KARA KUVVETLERİ ÖĞRETMENİ'
Tanık Mahmut Sami Kılıç da ifadesinde Referans İş şirketi ve FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı öğretmeni olarak çalışan tutuklu Burhan Karabacak hakkında önemli bilgiler verdi: "Referans İş unvanlı işyeri hakkında ilk bilgim Ramazan kod Burhan Karabacak aracılığı ile olmuştur. Karabacak örgüt adına Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde öğretmen olarak faaliyet yürüten şahıstır. Burhan Karabacak aynı zamanda örgütün Altındağ personelcisi olduğunu ve görünen yüzlerinin Referans İş ünvanlı iş yerinde faaliyet gösterdiklerini söylemişti.
DARBEDEN ÖNCE HİSSE DEVRİ YAPTI
Savcılığın
tespitlerine göre Referans İş şirketinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarından biri de Olcay Maleker idi. ByLock kullanıcısı Maleker'in ByLock'u yüklediği tarih 11 Ağustos 2014... Yine bir ByLock kullanıcısı olan Ramazan Şahin de şirketin eski ortaklarından. Şirketin 3 Ocak 2014, 22 Eylül 2015 ve son olarak 15 Temmuz darbesinden sadece 3 gün önce, 12 Temmuz 2016'da hisse devri yaptığı belirlendi. Son devirde Bünyamin Karaduman hisselerini Olcay Maleker'e devretti.