Savcı kadınları uyardı, “Korkmayın. Cesur ve uyanık olun”dedi.

İstanbul Adliyesi bünyesindeki Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcılarından Metin Küçükerden, son dönemde iyice patlak veren genç kız ve kadınlara yönelik tecavüz ve taciz olaylarının önüne nasıl geçilebilineceğine ilişkin SABAH'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Bugüne dek bine yakın taciz ve tecavüz suçu içeren dosya inceleyen Metin Küçükerden, suçun kaynağına bakıldığında sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla kurulan tuzakların en önde olduğunu kaydetti.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR İSTİYOR

Savcı, genç kızların iletişim araçlarının sağladıkları kolaylıkla sosyal paylaşım sitelerindeki kötü niyetli insanlarla hemen iletişim kurulabildiğini bu durumunda tacizcilere kolaylık sağladığını söyledi. Savcının incelediği bini aşkın taciz dosyasından yola çıkarak aktardığına göre, bir genç kızın, sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı karşı cinsle ilk aşamada iyi niyetli masumane düşüncelerle sohbet ediyor. İkili arasındaki konuşmalar bir süre sonra kadın için evliliğe doğru giderken erkek için cinsellikten başka bir şey ifade etmiyor. Erkekler yavaş yavaş samimiyetlerini ilettikleri genç kızlardan fotoğraf istemeye başlıyor. Yüz yüze görüşmeler ise fotoğraflar verildikten sonra başlıyor. Erkek, bir müddet görüştüğü genç kızdan bu sefer çıplak fotoğraflar istemeye başlıyor. Önce sadece vücudunun üst bölümü sonra tamamı…

ŞANTAJ VE TECAVÜZ BAŞLIYOR

Savcının tespitlerine göre, genç kızın çıplak fotoğrafları elde eden erkek, şantajlara başlıyor. "Birlikte olacağız." diye tehdit eden erkek, birlikte olma teklifini kabul etmeyen genç kıza fotoğraflarını sosyal medyada yayınlama ile tehdit ediyor. Dönüşü olmayan bir yola giren genç kızlar, erkelerle birlikte oluyor. Hatta erkekler arkadaşlarıyla da birlikte olduğunda fotoğrafları sileceğini söyleyerek, telkin de bulunuyor. Fakat ne olursa olsun, o fotoğraflar silinmiyor.

CESUR VE UYANIK OL

Savcı Metin Küçükerden bu kötü niyetli kişilerden ve oyunlarından korunmak için ne yapılması gerektiğine de değindi. Küçükerden, "Aileler, sosyal medya hesabı kullanan çocuklarını kontrol altında tutmalı, fotomontaj fotolara maruz kalmamak için her fotoğraf sosyal paylaşım sitelerine fyüklenmemeli. Kimsenin yanında çıplak kalmamalı ve vücudu belirleyen fotoğraflar çekinmemeli. Başınıza gelen taciz ya da şantaj olayı her ne olursa olsun derhal ailelere anlatılmalı. Genç kızlar ve kadınlar.. Korkmayın. Cesur ve uyanık olun"dedi.