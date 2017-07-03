Schulz'un fahri doktorası geri alınacak mı?

Alman güvenlik güçlerinin, referandum sürecinde Türk bakanlar ve vatandaşlarına gösterdiği katı tutum da tansiyonu yükseltti.

Kriz Almanya'nın İncirlik'ten askerlerini geri çekmesine kadar uzanırken, Avrupa Parlamentosu eski başkanı ve Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz yeni açıklamaları ile krize tuz biber ekti.

"ERDOĞAN KONUŞAMAZ"

SuperHaber'in haberine göre Schulz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.

Schulz, "Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" dedi ve bir kez daha teröristler ve terör sempatizanlarına destek verdi.

Alman siyasetçinin bu sözleri Ankara'da büyük tepki toplarken, Türkiye ve Erdoğan düşmanı Schulz'un bir Türk üniversitesinden "fahri doktora" aldığı ortaya çıktı.

Bilgi Üniversitesi tarafından verilen "fahri doktora"nın gerekçesi ise; "Evrensel demokrasi ve sivil toplum değerleri temelinde Avrupa'nın siyasi bütünleşmesine yaptığı katkılar ve siyasal faaliyetleri" olarak gösterildi.

Schulz, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin fahri doktora ünvanı verdiği üçüncü lider oldu. Daha önceki yıllarda Jack Lang ve Nelson Mandela'ya da fahri doktora ünvanı verilmişti.

Martin Schulz'un Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sansürcü yaklaşımının ardından Bilgi Üniversitesi'nin Nelson Mandela yerine koyduğu Alman siyasetçiden "fahri doktora" ünvanını geri alıp almayacağı ise merak konusu oldu.