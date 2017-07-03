“Sözcü’yü Gülen kurdurmuş olabilir”

Gazeteci Hüseyin Gülerce
Sözcü gazetesinin bazı mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tanık sıfatıyla dinlenen Gülerce, Sözcü'nün Fetullah Gülen'in talimatıyla kurulmuş olabileceğini söyledi. İşte Hüseyin Gülerce'nin ifadesinden bazı satır başları:
"Fetullah Gülen en yakınındaki kişilere dahi yaptığı önemli işlerden bilgi vermez, otoritesine kimseyi ortak etmez. Bu nedenle farklı birim ve alanlardaki kişiler birbirinden haberdar değillerdir. Her şeyi bilen tek kişi Fetullah Gülen'dir. Bu kapsamda ben Sözcü gazetesini gerçekten Fetullah Gülen kurdurmuş olsa dahi ancak bunu kendisi ve aracı ettiği kişi bilir. Fetullah Gülen'e karşı olan acımasızca eleştiren yapıların daha sonra onunla irtibatlı çıktığına dair çok sayı da somut örnek var. Örneğin Taraf gazetesinin kendisi tarafından kurulduğuna ilişkin çok sayıda emare var. Yine Türk solu isimli bir dergi vardır. Bu derginin Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun Gülen ile bağlantısı anlaşıldı. Bunlar da gösteriyor ki Gülen amacına ulaşmak için her yolu kullanmaktadır.
ÇİZGİSİ ZAMAN'LA PARALEL
Sözcü'nün yayınları ile Türk Solu'nun yayınları örtüşmektedir. Sözcü manşetindeki bulmacada "Öl Recep" derken Türk solu dergisi Erdoğan'ın boynuna idam ilmiğini geçiriyor. Bir başka manşetinde de "Onu öldürecek kimse yok mu?" demektedir. Fetullah Gülen'e karşı gibi kendini ifade etse de Sözcü'nün onun tarafından kurdurulmasına dair belgeler ortaya çıksa buna hiç şaşmam. Gazetenin 7 Şubat MİT krizi, 30 Mart yerel seçimleri, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık gibi eylemlerde Zaman yayınlarıyla neredeyse birebir örtüşecek haberleri ön plana çıkarıyordu.
Ben meslek hayatımda Türkiye'de hükümetlere muhalif çok sayıda gazete gördüm. Ancak Sözcü'nün yayınları kin ve nefret aşılama boyutunda. Sözcü'nün FETÖ'ye paralel konumuna bir örnek de Fuat Avni adresinden yapılan provokasyonları destekleyerek haberleştirmesidir. Ayrıca Sözcü'nün mali yapısına da bakmak gerekir.