Yunan botu Türk gemisine ateş açtı, Türkiye harekete geçti!

"Ege Denizi'nin uluslararası sularında seyir halindeki Türk bayraklı kuru yük gemisine Rodos açıklarında Yunanistan'ın sahil güvenliğine bağlı botlarca taciz ateşi açıldığı" iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot olay yerine sevk edildi.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerince iki bot eşliğinde Türk karasularına getirilen geminin mürettebatının ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Mermi izleri olan gemide kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, ilgili kurumlarla temas halinde olduklarını kaydetti.