11 askeri helikoptere engel tanıma sistemi

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SavunmaSanayi Müsteşarlığı (SSM) Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından gündeme gelen helikopterlere 'engel tanıma sistemi' takılması çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye dek 11 helikoptere yükseltileri, maniaları ve elektrik hatlarının işlendiği haritaların yüklü olduğu tabletler dağıtıldı.Helikopter engel tanıma sistemi çalışmaları 2005'te TÜBİTAK'a verildi. 4 yıl üzerinde çalışılan proje 2009'da ise SSM'ye gönderildi. SSM son olarak projeyi 30 Mart 2017'de güncelledi ve helikopterler için engel tanıma sistemleri tabletlere yüklenerek dağıtılmaya başlandı. Askeri helikopterler, Doğu ve Güneydoğu'da füze ve uçaksavar tehdidi nedeniyle alçaktan uçtukları, sık sık sarp arazilerden kalktıkları ve bu nedenle tel tehlikesiyle karşılaştıkları için engel tanıma sistemleri öncelikle bu helikopterlere takılacak.Ağırlıklı olarak Kara Kuvvetleri envanterinde bulunan 172 helikoptere engel tanıma ve uyarı sistemi takılması planlanırken şimdiye kadar 11 helikoptere GPS ile birlikte bu sistem uygulandı. Tabletler, konumlandırma sistemleriyle birlikte çalışıyor. Engel tespit sistemleri uçuş yapılan arazi üstündeki yükseltileri, maniaları ve gerilim hatlarını önceden fark edip pilotları hem görsel hem de sesli uyarıyor. Yükselti yapan her kurum bunu Harita Genel Komutanlığı'na bildirecek. Harita Genel Komutanlığı da her yükseltiyi hemen kendi sistemine işleyecek ve bunları helikopterlere aktaracak.