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uçuşlarında uygulanan yasak kalkıyor!

İHA

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Giriş Tarihi: 3.7.2017 21:22 Güncelleme Tarihi: 4.7.2017 02:03
ABD uçuşlarında uygulanan yasak kalkıyor!

Amerika seferlerinde uygulanan Çarşamba günü kalkıyor. Yasağın kalkacağını Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından duyurdu.

, Türkiye'den uçuşlarda uygulanan nı Çarşamba günü kaldırıyor.

ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri bu hafta Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de karar verilecek.

Yasağın kalkmasında Atatürk Havalimanı'na getirilen tomografi cihazlarından geçirilen elektronik aletlerin tamamının daha sonra bomba tespit detektöründen geçirilecek olması etkili oldu.

Kararı Twitter hesabından duyuran Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz. Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal" paylaşımını yaptı.

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ABD uçuşlarında uygulanan yasak kalkıyor!
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