15 Temmuz öncesi Ak Parti'den flaş açıklamalar

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"15 TEMMUZ'UN İTİBARSIZLAŞTIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

15 Temmuz'un yıl dönümünde tabii ki demokrasi nöbeti tutacağız. Bu millet 29 gün boyunca demokrasi nöbeti tuttu. 15 Temmuz'un itibarsızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımızı kıymetli yapan, onun üzerindeki bu milletin teveccühüdür. CHP'nin bunu anlaması gerekiyor. Erdoğan, bu milletin yüzde 52'sinin oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Ona sahip çıkması oyuna sahip çıkmasıdır. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bunu anlaması gerekiyor. Hiç kimse kelime oyununa girmesin.

"AK PARTİ OLARAK 81 İLDE ETKİNLİKLERE KATILACAĞIZ"

15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde, bir yıl önce irademize dönük menfur saldırının halkın destansı kahramanlığıyla def edilmesinin anmasını gerçekleştireceğiz. O gün milletin bizzat kendisini vatanı, bayrağı korumak ve dua ederek sokaklara çıktı ve muvaffak oldu.

Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleşecek. Ak Parti olarak 15 Temmuz günü 81 ilde etkinliklere katılacağız. Toplumsal kesimlerle bu etkinliklere katılacağız. O gece sokağa çıkan insanlar toplumun her kesiminden demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıktılar.

"11 TEMMUZ'DAN İTİBAREN ETKİNLİKLER BAŞLAYACAK"

O gece koruduğumuz demokrasinin bir parçası olarak anma törenlerimizi gerçekleştireceğiz. Ak Parti teşkilatı 11 Temmuz'dan itibaren 15 Temmuz için etkinlikler yapılacak.

Eğer o gece bu asker kılığındaki teröristler amacına ulaşmış olsaydı hepiniz neler olacağını biliyordunuz. Milletin o gece bir kahramanlık destanı oluşturması, o gecenin sabahı milletin zaferiyle sonuçlanması tabii ki önemli bir sevinç ve coşkuyu hak ediyor.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı demokrasi nöbetine katılacağız. O gece farklı siyasi düşünceler yoktu. O gece herkes tek yürekti. O gece biz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, TBMM'de, o gece direnişin sembolü olan bütün mekanlarda olacağız.

"BİZ SOKAKTA DEMOKRASİ ARAMIYORUZ"

O gecenin ruhunu yaşatmak ve büyük mücadelenin bizden sonraki nesillere aktarılması için o gece uyumayacağız. Biz dışarıda o direnişin sembol mekanlarında olacağız.

Biz sokakta demokrasi aramıyoruz, biz sokakta yok edilmek istenen demokrasimize sahip çıktığımız 15 Temmuz gecesini anıyoruz, şehitlerimizi, gazilerimizi anıyoruz.

CHP'NİN AİHM BAŞVURUSU

CHP sorundan beslenen siyasetin parçası olmak istiyor. YSK'nın kararları kesindir. Teknik bir değerlendirmeye layık bir başvuru değildir.

CHP'NİN İSTANBUL YÜRÜYÜŞÜ

Bu yürüyüşe katılan her bir vatandaşımızın can güvenliği bizim için önemlidir. Yürüyüşü gerçekleştirenlerin amaçları ne olursa olsun onların herhangi bir provokasyona maruz kalmamaları bizim için önemlidir. Hiçbir sabotaja imkan vermeden yürüyüşün devam etmesini hükümetimiz sağlıyor.

CHP'Lİ SÖZCÜLER AĞIZLARINDAKİ BAKLAYI MI ÇIKARDI?

CHP yöneticilerinin açıklamaları bizi şaşırtıyor. Biz Türkiye olarak 15 Temmuz'u anacağız. Biz 29 gün demokrasi nöbetlerini her beraber tutmadık mı? Biz 15 Temmuz gecesi yeniden demokrasi nöbetlerini anmak için yapacağız. Acaba CHP, 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak için yaptıklarına, adalet yürüyüşünü araç mı yapıyor. Adalet yürüyüşünü -kimlerin destek verdiğinin ortada olduğu- 15 Temmuz'un alternatifi gibi sunmasının ne anlama geldiğini CHP'li sözcülerin açıklamasını bekliyoruz. Acaba CHP'li sözcüler ağızlarındaki baklayı mı çıkardı?