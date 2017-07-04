Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu yolların kalitesini anladı

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Türkiye'nin mutlu yürüyüşünde yeni hizmetin açılışı için hep beraberiz. 15 sene yatırımlarımızla, ekonomiyle, ihracat, tarım ,sağlıkla bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Yapılamaz ne varsa tek tek gerçekleştirdik. 20 bin kilometre yol yaptık.

Bu yolların tamamı, milletimizin gönlüne, muhabbetine vasıl olmak için bir araç vesile. Yollar millet içindir. Temeli millet olmayan bir yürüyüş yolu da incitir, yolcuyu da incitir. FETÖ'nün ayakta alkışladığı bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu bir adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür.

"YAPTIĞIMIZ YOLLARIN KALİTESİNİ ANLADI"

Böylece yaptığımız yolların kalitesini anlamış oldu, Kurtköy sapağından da bir gir bakalım orayı da gör. Yol yürümeye devam edersen ömrün biter bu yollar bitmez. Biz 20 bin kilometre yol yaptık. Gel bu sevdadan vazgeç, adaletin aranacağı yer yollar değildir, meclistir mahkemelerdir. 15 Temmuz'a kontrollü diyenler, 7 Ağustos Yenikapı ruhunu anlamamış demektir, eğer 20 Temmuz darbeyse Yenikapı'daki kalabalık nedendir? Bugünlerde FETO'cuların davaları görülüyor, mahkemelerde tiyatro oynanıyor adeta, sanki bu işi işlememişler, böyle bir hainliği yapmamışlar.

Bütün bunların akıl hocaları diyor ki, önce reddeceksiniz, daha da olmadı bize işkence yapıldı diyeceksiniz. Türk mahkemelerinde bir şey beklemeyin, yabancı ülkelerin mahkemeleri sizleri kurtaracak diye onlara söylüyorlar. Ben şunu istiyorum, Türkiye bir hukuk devleti, ne kadar ağır suç işlerse işlesin savunma hakkı kutsaldır. Yarın bunlar AHİM'e giderken şunu diyemeyecekler, "İşte bize savunma hakkı verilmedi" diyemeyecekler, o yüzden sabredeceğiz, hakettikleri cezayı en ağır şekilde alacaklar.

Şimdi bu yolun açılışını gerçekleştiriyoruz. Burası Kurtköy sapağı. Dünyanın en büyük havalimanı üçüncü havalimanına burası çok yakın. Bu proje, Kuzey Marmara Otoyolu, burada 12 kilometrelik 4 gidiş, 4 geliş bu yolu açıyoruz. 650 trilyon maaliyeti var. En pahalı hizmet olmayan hizmettir. Bu yola pahalı diyorlar. Yol olmasa nasıl yürüyecektin?

Başbakan Yıldırım "Kılıçdaroğlu yollarımızın kalitesini görmüş oldu"