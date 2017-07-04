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kepenk kapatıyor

AA

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Giriş Tarihi: 4.7.2017
FETÖ okulları kepenk kapatıyor
'nin en büyük kenti Zürih'te, FETÖ ile ilişkili Sera Vakfı bünyesinde "Sera Schule" adıyla faaliyet gösteren okulunun, ilgisizlikten kapanma noktasına geldiği bildirildi. Tages Anzeiger gazetesinin haberine göre, Zürih'in Schwamendingen bölgesindeki okul, diğer kentlerdeki gibi Türk kökenli ailelerin tepkisinden dolayı kapanmak üzere... Haberde, FETÖ'nün bu ülkedeki kurumlarının kepenk kapatmaya başladığının altı çizildi.

BELÇİKA'DA FETÖ YANLISI KARAR
Öte yandan 'nın Flaman bölgesi hükümeti de, camiye gelen FETÖ üyelerinin hedef alındığı gerekçesiyle Beringen kentindeki ülkenin en büyük camisi Fatih Camisi'nin resmi olarak tanınırlığını kaldırdı.
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FETÖ okulları kepenk kapatıyor
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