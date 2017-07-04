FETÖ okulları kepenk kapatıyor

İsviçre
'nin en büyük kenti Zürih'te, FETÖ ile ilişkili Sera Vakfı bünyesinde "Sera Schule" adıyla faaliyet gösteren okulunun, ilgisizlikten kapanma noktasına geldiği bildirildi. Tages Anzeiger gazetesinin haberine göre, Zürih'in Schwamendingen bölgesindeki okul, diğer kentlerdeki FETÖ okulları
gibi Türk kökenli ailelerin tepkisinden dolayı kapanmak üzere... Haberde, FETÖ'nün bu ülkedeki kurumlarının kepenk kapatmaya başladığının altı çizildi.
BELÇİKA'DA FETÖ YANLISI KARAR
Öte yandan Belçika
'nın Flaman bölgesi hükümeti de, camiye gelen FETÖ üyelerinin hedef alındığı gerekçesiyle Beringen kentindeki ülkenin en büyük camisi Fatih Camisi'nin resmi olarak tanınırlığını kaldırdı.