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Fetullah 'den Kılıçdaroğlu'na destek ve talimat

Giriş Tarihi: 4.7.2017 07:51 Güncelleme Tarihi: 4.7.2017 08:50
Fetullah Gülen'den Kılıçdaroğlu'na destek ve talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde yürüyüşüne PKK yöneticisi Mustafa Karasu'nun ardından HDP'den destek geldi. Dün HDP'lilerle kol kola yürüyen Kılıçdaroğlu'na son olarak da elebaşı Fetullah 'den destek geldi. Gülen Türkiye'de kendini gizleyen kripto örgütçülerine 'YÜRÜYÜN' talimatı verdi.

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü Hz. Muhammed'e benzetmişti. Bu sözler büyük tepki toplamışken Bekaroğlu'nu destekleyen bir açıklama da FETÖ elebaşı Gülen'den geldi. Haftalık yayınladığı videolarla üstü kapalı talimatlarını ileten elebaşı , CHP'nin yürüyüşünü öve öve bitiremedi.

PENSİLVANYA'DAN TALİMAT

Hatta daha da ileri giderek bu provokasyonu Mekke'nin fethiyle bir tutmaya kalktı. Teröristbaşı yayınlanan yeni sohbetinde CHP liderinin yürüyüşü için "Hz. Peygamber'in Mekke'ye girişini" örnek gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sözde 'adalet' sloganını da sık sık kullandı. "Yürüyün doğru bildiğiniz yolda dosdoğru" sözleriyle, kriptolara 'eylemin arkasındayız, siz de katılın' sinyali verdi. Güneş

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Fetullah Gülen'den Kılıçdaroğlu'na destek ve talimat
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