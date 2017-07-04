Fetullah Gülen'den Kılıçdaroğlu'na destek ve talimat

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü Hz. Muhammed'e benzetmişti. Bu sözler büyük tepki toplamışken Bekaroğlu'nu destekleyen bir açıklama da FETÖ elebaşı Gülen'den geldi. Haftalık yayınladığı videolarla üstü kapalı talimatlarını ileten elebaşı Gülen, CHP'nin yürüyüşünü öve öve bitiremedi.

PENSİLVANYA'DAN TALİMAT

Hatta daha da ileri giderek bu provokasyonu Mekke'nin fethiyle bir tutmaya kalktı. Teröristbaşı yayınlanan yeni sohbetinde CHP liderinin yürüyüşü için "Hz. Peygamber'in Mekke'ye girişini" örnek gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sözde 'adalet' sloganını da sık sık kullandı. "Yürüyün doğru bildiğiniz yolda dosdoğru" sözleriyle, kriptolara 'eylemin arkasındayız, siz de katılın' sinyali verdi. Güneş