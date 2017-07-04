İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi!

Denetimler saat 20.00'de tüm şehirde eş zamanlı olarak başladı. Kent genelinde 200 arama noktası kuruldu. Aralarında Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de olduğu polisler denetimlere katıldı.

DİDİK DİDİK ARANDI



Kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı. Aramalarda dedektör köpekler de kullanıldı. Şüpheli görülen kişiler de Genel Bilgi Tarama'sından (GBT) geçirildi. Kontrol noktalarının güvenliğini Özel Harekat polisleri sağladı. Denetlemelere bir polis helikopteri de havadan destek verdi.