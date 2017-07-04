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nda tüm gerçekler ortaya çıktı

AA

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Giriş Tarihi: 4.7.2017 14:27 Güncelleme Tarihi: 4.7.2017 15:08
MİT tırları kumpasında tüm gerçekler ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettiği belirtilen 'nün "sivil imamlarının" da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında yeni bir hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iddianamade, FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir tanığın, "MİT tırlarının durdurulması, görüntüsünün alınması ve ifşa edilmesi talimatının kendisine Pensilvanya'da örgüt elebaşı tarafından verildiğini" anlattığını ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettiği belirtilen 'nün "sivil imamlarının" da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında yeni bir hazırladı.

"GÖRÜŞME İÇERİKLERİ ABD BAŞKONSOLOSLUĞUNA SORULDU"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iddianamade, MİT tırlarının durdurulmasının ardından şüpheli "imam"ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirterek, bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğuna sorduklarını belirtti.

"TALİMAT GÜLEN TARAFINDAN VERİLDİ"

Fidan, FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir tanığın, "MİT tırlarının durdurulması, görüntüsünün alınması ve ifşa edilmesi talimatının kendisine Pensilvanya'da örgüt elebaşı tarafından verildiğini" anlattığını ifade etti.

"GÖRÜNTÜLERİ VERENLERE YÖNELİK SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Fidan, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlatması için tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na veren kişi veya kişilere yönelik soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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MİT tırları kumpasında tüm gerçekler ortaya çıktı
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