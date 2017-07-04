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Salih Tuna: Keşke Fetullah da katılsa diyecek misin?

Giriş Tarihi: 4.7.2017 08:03 Güncelleme Tarihi: 4.7.2017 09:09
Salih Tuna: Keşke Fetullah da katılsa diyecek misin?

Terör örgütlerinin sözde adalet yürüyüşüne destek vermesi gerçeğini sulandırmak isteyen Milliyet yazarı Mehmet Tezkan'a anlamlı cevap... Salih Tuna bugünkü yazısında Tezkan ve öncesinde benzer yazıları olan bazı isimleri bakın nasıl değerlendirdi...

Altan'ların küçüğü, "iç savaşın kanlı cehenneminden geçmeden işlerin düzelmeyeceğini" söylemişti.
Eleman Özkök de "demokrasi darbeyle de gelir" diyerek Sisi'ye selam çakmıştı.
Malumunuz, bekledikleri gelmedi.
Aslında geldi, de, başarılı olmadı.
Haliyle, "işleri düzelmedi."
Yani, millet 15 Temmuz'da çıplak ellerle tanklara karşı durunca, yollarına taşlar döşedikleri FETÖ darbesi ellerinde kaldı.

(...)

Hele hele Milliyet gazetesinin adı lazım değil köşe yazarı neyi karartmaya çalışıyor?
Dünkü yazısında bakınız ne diyor: "Neymiş? / Adalet Yürüyüşü'nü; PKK, FETÖ, DHKP-C destekliyormuş.. / Daha iyi ya.. / Keşke destekleseler../ Keşke 'adalet' şemsiyesine sığınsalar.. / Keşke bir kilometrelik Türk bayrağının altına girseler.. / Keşke düşmanlığı bırakıp, kardeşliği seçseler.."
Bunlar nasıl lakırdılardır?
Daha doğrusu, bu nasıl kurnazlıktır?

(...)

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Salih Tuna: Keşke Fetullah da katılsa diyecek misin?
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