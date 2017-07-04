Yeni MİT TIR'ları iddianamaesi hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettiği belirtilen FETÖ'nün "sivil imamlarının" da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı. Savcılık "Olayı 11 FETÖ imamı örgütledi" dedi.

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame mahkemeye gönderildi.

Habertürk'ün haberine göre; 55 sanıklı yeni davada tespit edilen 43 yeni sanık var. Mahkemeye gönderilen iddianamede yer alan sanıklar arasında FETÖ'nün askeri personel imamı olanlar da bulunuyor.

TALİMAT KKK İMAMINA

İddianamede, 55 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, MİT TIR'larının durdurulması talimatının, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen tarafından FETÖ'nün "Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamına" verildiği belirtildi.

İddianamede dikkat çeken detaylar arasında, sanık FETÖ imamlarından bazılarının 19 gün boyunca, sadece MİT TIR'larının durdurulması olayında kullanılmak üzere operasyonel hat kullandıkları ve bu hatlarla ABD elçilik ve konsolosluğu arandığının anlaşıldığı yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT TIR'ları olayı için "Bu uluslararası istihbarat örgütleriyle Türkiye'ye yapılmış bir uluslararası operasyondur" dedi.

11 SİVİL İMAM KENDİ ADLARINA KAYITLI OLMAYAN HATTI KULLANDI

55 şüpheli arasında yer alan 11 sivil imamın, 1 Ocak 2014 ile 19 Ocak 2014 tarihleri arasında kendi adlarına kayıtlı olmayan özel örgüt hattı kullandığı tespit edildi. Sivil İmam Bayram Andaç ile Muharrem Gözüküçük'ün MİT TIR'larının durdurulmasından hemen sonra ABD Büyükelçiği ile İstanbul Başkonsolosluğu'nu aradığı tespit edildi.

Başsavcı İrfan Fidan, geçen hafta ABD Büyükelçiliği'ne resmi yazı göndererek, sivil imamların ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nu hangi nedenle aradığını sorarak, konuşma içeriklerinin bildirilmesini istedi.

ARAMA DETAYLARI

MİT TIR'larının durdurulmasını organize eden sivil imam Bayram Andaç, eylemin hemen ardından 20 Ocak 2014 tarihinde saat 11:02'de ABD Büyükelçiliği'ni aradı, 48 saniye görüşme yaptı. Yine 15:21'de ABD Büyükelçiliği'ni arayarak 46 saniye görüşme yaptığı tespit edildi.

Yeni MİT TIR'ları iddianamesi hazırlandı