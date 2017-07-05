134 gözaltı 29 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

Yurt genelinde FETÖ operasyonları sürdü. İşte il il yaşananlar:ByLock kullandıkları tespit edilen 67 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP Melikgazi ilçe başkan yardımcısının oğlu Doğukan Z.'nin de olduğu belirlendi. 508 gün sonra yakalanan Kayseri Adliye imamı Ahmet Türkmen (64) tutuklandı.Eski ATSO meclis başkanı İzzet B'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.Aranan polis memuru Adil D., Düzce'de yakalandı.Örgütün "ışık evleri"ne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı."Mahrem abla" soruşturma kapsamında 18 kadın örgüt üyesi gözaltına alındı.4 polis tutuklandı.ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 58 kişiden 19'u tutuklandı.6 zanlı gözaltına alındı.Eski BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.Kınık'ta düzenlenen operasyonda 4'ü aynı aileden 6 kişi gözaltına alındı.Haklarında yakalama kararı çıkarılan 38 kişiden 20'si gözaltına alındı.