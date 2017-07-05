81 ilde "Narko Sokak 2" operasyonu!

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik madde satıcılarına yönelik yurt genelinde eş zamanlı "Narko Sokak 2" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında hassas öneme sahip 578 uygulama noktasında, değişik birimlerden bin 821 ekipte yer alan 6 bin 826 personel görev yapıyor.

Uygulamada ayrıca 85 dedektör köpek, 4 helikopter, 4 drone ve bir insansız hava aracından faydalanılıyor.





Öte yandan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü ve ilgili daire başkanları, uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden anlık takip ederken, Gülcü, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Samsun ve Van'da kurulan uygulama noktalarındaki personelle canlı bağlantı yaparak son duruma ilişkin bilgi aldı.