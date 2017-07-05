‘Adalet değil gaflet yürüyüşü’

Başbakan Binali Yıldırım
dün İstanbul Pendik Kurtköy'de, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yollarının açılışını yaptı. Törende konuşan Yıldırım CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi:
SİYASİ FANTEZİ:
Yolları böldük, milleti birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu yolların tamamı, milletimizin gönlüne, muhabbetine, samimiyetine vasıl olmak için bir araç, bir vesile. Temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir yolcuyu da incitir. FETÖ'cülerin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı, yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları, milletin adımları değil. Bu nasıl adalet yürüyüşü? Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür, gaflet... Türkiye'ye iktidarları döneminde bir çivi çakmamış, bu tür siyasi fantezilerle milleti meşgul ediyorlar. Ana muhalefet partisi genel başkanı 19 gündür yürüyor.
GEL VAZGEÇ:
Aslında bu yürüyüşün bir faydası oldu. Yaptığımız yolların kalitesini öğrenme fırsatı oldu. Başka türlü anlayamazdı. Benim ona tavsiyem; şöyle İzmit'ten bu tarafa gelirken Kurtköy sapağından bir Yavuz Sultan Selim yoluna da gir bakalım, orayı da bir gör, 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş. Eğer yol yürümeye devam edersen, ömrün biter bu yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Daha 19 günde 400 kilometre oldu. Onun için gel bu sevdadan vazgeç.
YENİKAPI'YA NEDEN GELDİN:
Adaletin aranacağı yer yollar değil, Meclis'tir, mahkemelerdir. Adalet herkese lazım. 15 Temmuz'a "Kontrollü darbe, tiyatro", "Gerçek darbe 20 Temmuz'da olmuştur" diyenler 7 Ağustos Yenikapı ruhunu anlamamış demektir. Eğer 20 Temmuz darbeyse, 7 Ağustos'ta Yenikapı'daki o mahşeri topluluk nedir? Oraya niye geldin?
TİYATRO OYNUYORLAR:
Mahkemelerde birer tiyatro oynanıyor adeta. Sanki hiç bu işi yapmamış, ne görmüşler, ne içinde olmuşlar, ne de böyle bir iş işlemişler. Bunların akıl hocaları, teröristbaşı diyor ki "Önce reddedeceksiniz, sonra tevil edeceksiniz, daha da olmadı işkence yapıldı diyeceksiniz. Türk mahkemelerinden bir şey beklemeyin, yabancı ülkelerin mahkemeleri sizi kurtaracak" diye onları motive ediyor. Gazilerimizden, şehit yakınlarımızdan ve milletimizden şunu istiyorum; Türkiye, bir hukuk devleti. Ne kadar ağır suç işlerse işlesin, savunma hakkı kutsaldır. Yarın bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderken, "Bize savunma hakkı verilmedi" diyemeyecek. Onun için söyleyecekleri ne varsa, sabredeceğiz ve ondan sonra hukuk, adalet içinde hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alacaklar.
Başbakan Binali Yıldırım törenin ardından makam aracının direksiyonuna geçerek, açılışını yaptığı yoldan geçti.
'YA YOL OLMASAYDI NASIL YÜRÜYECEKTİN'
"15 yılda yapılamaz denilen ne varsa hepsini gerçekleştirdik. Yatırımlarla, ekonomiyle, ihracatla, tarımla, demokrasiyle bir Türkiye'yi, 3 Türkiye yaptık. Türkiye'nin hayallerini gerçeğe dönüştürdük. Yolun sadece bu kısmının maliyeti 650 milyon lira. Bazıları diyor ki "Bu yollar çok pahalı." Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir, yol olmazsa ne yapacaksın, nasıl yürüyecektin? Yolları yaptık, güzel güzel, tıpış tıpış yürüyorsun. Ya yol olmasaydı? Dağda, bayırda, ormanda kaybolup gidecektin. Onun için yürürken yolları yapanlara da "Allah razı olsun" de. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit Tüneli. İnşallah onu da açacağız seneye."