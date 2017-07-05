Başsavcılık’tan ABD Büyükelçiliği’ne cevap

ABD Büyükelçiliği'nin MİT TIR'ları dosyasında tespit edilen FETÖ imamları ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu arasında gerçekleşen telefon trafiği ile İstanbul Başsavcılığı'ndan başvuru almadıkları iddiası yalanlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu başvurunun 30 Haziran 2017 günü ABD Büyükelçiliği'ne gönderildiğini, gönderinin de bugün 15.26'da Büyükelçilik tarafından teslim alındığını açıkladı.

Başsavcılık yazısında söz konusu kişilerin hangi amaçla Büyükelçiliği aradığı, hangi görevliler ile görüştükleri ve görüşme konusu ve mahiyeti sorulduğu öğrenildi.