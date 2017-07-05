‘CHP, PKK ve FETÖ ile birlikte’

15 Temmuz şehit yakınları
ve gazilerinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisi büyüyor
. SABAH'a konuşan 15 Temmuz gazileri
Aylin- Yasin Kasarcı ile Safiye Bayat, şehit babası Ramazan Dündar, Kılıçdaroğlu'nu yürüyüş nedeniyle eleştirdi.
Gazi Aylin-Yasin Kasarcı:
Biz ağır bir bedel ödedik, hala da ödüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu kaçarken ne bedel ödemiş? Bizim için yürümeyip devlet sırlarını ifşa edenler için yürümeyi alçakça buluyorum. FETÖ ve PKK ile aynı saftalar. Bunlarla aynı yolda olanlar vatan hainidir. Sanki biri görev vermiş gibi yürüyor. Orada olmayan kişinin bunu konuşması deli saçması. Acaba o 20 dakikada bir tarandı mı? Ben hala uçak sesi duyunca irkiliyorum. Bu mu kontrollü darbe?
Gazi Safiye Bayat:
Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şeyi samimi değil ki yürüyüşü samimi olsun. Ben bu insanlardan her şeyi beklerim. Biz şerefimizle, onurumuzla o gece hainin karşısında durduk. Onlar yürüsün, biz koşuyoruz.
BUNLAR VATAN HAİNİ
Sağır ve dilsiz olan şehit Erhan Dündar'ın babası Ramazan Dündar:
Bu yürüyüş bir terbiyesizlik.
Bunlar her türlü kötülüğü
yapan HDP, PKK ve FETÖ ile
beraberdir. Bu güne kadar ülkeye
hiçbir hizmet yapmamış, 15
Temmuz'da kaçanlar bu yürüyüşü
yapıyor. Bunlar vatan haini.
AİHM'YE BAŞVURU DOSYASINI İMZALADI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 20'nci gününe Kocaeli'nin İzmit ilçesi Arasta Park mevkisinden başladı. Yürüyüş sırasında yolda vatandaşlar zaman zaman korteje tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın halk oylamasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru dilekçesini imzaladı.