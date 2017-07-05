Durdur kaydet yayınla

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasına ilişkin 5'inci iddianameyi tamamladı ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianamede, aralarında TIR'ların durdurulduğu olay yerinde bulunan Jandarma personelinden sorumlu 11 sivil FETÖ imamı ve Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli yer aldı. İddianameye göre, MİT TIR'larını duran jandarma ekibindeki FETÖ'cü askerlerden sorumlu sivil örgüt imamı olan ve eylemi organize edip yöneten 11 kişi tespit edildi. Bu imamlardan 1'i tutuklu 10'u ise firari.İddianamedeki Hamza Ali Ece, Bayram Andaç, Mehmet Cevher Koyuncu, Muharrem Gözüküçük, Abdülkadir Akçan'ın Adana, Hatay, Osmaniye bölgesinden sorumlu FETÖ'nün sivil imaları olduğu kaydedildi. Kod adı kullanan sivil imamların Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulduğu 1 ve 19 Ocak 2014 tarihleri arasında geçici hat kullandıkları belirlendi. İmamların olay yerine gidip TIR'ların durdurulmasını bizzat sevk ve idare ettiği de ortaya çıktı. Gizli tanık ifadesinde, o dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sorumlu olan imamın, Gülen ile ABD'de yüz yüze görüştüğünü, Gülen'in TIR'ların durdurulduktan sonra yüklerinin boşaltılmasını, bu sırada çekilen görüntülerin olay yerine çağrılan basın mensupları aracılığıyla çarşaf çarşaf yayınlatılmasını istediğini anlattı.İddianamede FETÖ imamları öğretmen Bayram Andaç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda uzman yardımcısı Muharrem Gözüküçük'ün TIR'ların durdurulmasının ertesi günü ABD Büyükelçiliği ve ABD konsoloslukları ile yaptıkları telefon trafiğine dikkat çekildi.Bayram Andaç, 20 Ocak 2014 saat 11.02'de ABD Büyükelçiliği'ni aradı ve 42 saniye görüştü. Aynı gün akşam bu kez 46 saniye görüştü. 1 dakika sonra da İstanbul Başkonsolosluğu'nu arayıp 36 saniye görüştü. Andaç, ABD Büyükelçiliği ile 24 Ocak'ta saat 09.04'te 102 saniye, 21 Şubat'ta da 101 saniyelik görüşme yaptı.Ankara İl Jandarma İstihbarat Komutanı Yarbay Erdal Turna'dan sorumlu FETÖ imamı Muharrem Gözüküçük ise ABD Büyükelçiliği ile 6 Mart saat 11.48'de 155 saniye, saat 11.51'de de 33 saniye görüşme yaptı. Başsavcı İrfan Fidan, bu görüşmelerle ilgili ABD Büyükelçiliğine bir yazı yazarak, bu kişilerin hangi gerekçeyle, hangi görevlilerle görüşme yaptığını ve görüşme içeriğini sordu. Büyükelçilik'ten Başsavcılığın yazısına cevap bekleniyor.İstanbulCumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT TIR'larına yönelik 5. iddianame kapsamında açıklama yaptı. Fidan, "FETÖ'nün yabancı istihbarat servisleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği ve gazeteciler vasıtasıyla ifşa edilen bu eylem, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusal güvenliğine yöneliktir. TIR'ların durdurulması, görüntülerin ifşa edilmesi, aynı amaca yönelik uluslararası bir operasyondur. Eylemin örgütsel amacı, FETÖ lideri talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti devletini terörle ilişkilendirerek uluslararası camiada zor durumda bırakmaktır. Siyasal amacı da 7 Haziran 2015 genel seçimlerini etkilemektir" dedi. Fidan TIR'ların durdurulması eylemine katkıda bulunanlar, görüntüleri Berberoğlu'na temin eden kişi veya kişilere yönelik soruşturmanın sürdüğünü belirtti.