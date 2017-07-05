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Eğitim kurumlarında çalışan FETÖ'cülere operasyon

AA

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Giriş Tarihi: 5.7.2017 13:29
Eğitim kurumlarında çalışan FETÖ'cülere operasyon

KHK ile kapatılan FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalışanlara yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında "ByLock" kullananların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ'nün eğitim kurumlarının yönetici ve çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve örgüte eleman temin ettiği iddia edildi.

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Eğitim kurumlarında çalışan FETÖ'cülere operasyon
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