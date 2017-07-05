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üniversiteleri dağıtmış

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Giriş Tarihi: 5.7.2017
FETÖ üniversiteleri sahte diploma dağıtmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nün kapatılan üniversitelerinden alınan diplomalara ilişkin soruşturma başlattı. Devletin kılcal damarlarına sızmak için verilen diplomalarla ilgili ÖSYM ve YÖK'e yazı yazıldı. İki kurumdan gelen bilgilerin örtüşmediği bu kapsamda 11 bin 546 diplomanın şaibeli olduğu belirlendi. 3 kişilik bilirkişi ekibi oluşturuldu. İlk etapta diploması şaibeli olan 893 kişiye ilişkin soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Soruşturmanın son 10 yılı kapsadığı belirtilirken kayıt sayısındaki artışın özellikle 2009 sonrasında yoğunlaştığı kaydedildi.

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FETÖ üniversiteleri sahte diploma dağıtmış
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