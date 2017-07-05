FETÖ ve DEAŞ, CHP yürüyüşüne saldırıyı AK Parti'ye yıkacaktı!

İki DAEŞ'linin Suriye'den aldığı talimatla Kayseri'den minibüs kiralayarak CHP'nin yürüyüşünün devam ettiği Kocaeli'ye gitmek istediği belirlendi. Zanlılar takibe alındı. Minibüsü yürüyüşteki kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı öğrenilen 2 zanlı Kocaeli'de gözaltına alındı.

İddiaya göre teröristler suçüstü yakalandıklarında CHP konvoyuna sadece 400 metre uzaklıktaydılar. Onlara yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 2 DAEŞ üyesi Kayseri'de 2'si de Nevşehir'de yakalandı.

6 DAEŞ'linin CHP'nin yürüyüşüne saldırı planladıklarını söyleyen Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, minibüs içerisinde AK Parti bayrakları olduğunu ve eylemin provokasyon amaçlı yapılmak istendiğini ifade etti.

KİRLİ TEZGAH: "AK PARTİ'LİLER SALDIRACAK" ALGISI YARATMAK İSTEDİLER

Saldırıda kullanılması planlanan minibüsün içerisinde AK Parti bayrakları bulunması üzerine, FETÖ'cü firari sanık Emre Uslu'nun bir süre önce sosyal medyada paylaştığı mesajlar akıllara geldi.

22 Haziran'da Twitte hesabından, "RTE rejimini tanıyorsam Adalet yürüyüşüne kitlelerin katılacağı İzmit, İstanbul'a yaklaşınca saldıracaktır... #GelADALETeYürü at FAVa bekle" diye yazan FETÖ'cü Uslu CHP yürüyüşüne AK Parti'lerin saldırı planladığı algısı yaratmaya çalıştı.

DEAŞ minibüsünde bulunan AK Parti bayrakları ve Emre Uslu'nun bu provokatif mesajları terör örgütleri arasında Türkiye'de kaos çıkartmak için nasıl bir işbirliği olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.