FETÖ’nün yeni ihanet ağı Cryptnote deşifre edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ
soruşturmasında, örgütün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalara başladığı, bu kapsamda FETÖ mensuplarının marttan bu yana "Cryptnote
" isimli şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi. Meslekten ihraç edilen polis memuru Cumali K.'nin örgüt mensuplarının kendisiyle yeniden irtibat kurmak istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. İtirafçı eski polis, evine gelen kişilerin ByLock'tan daha güvenilir bir program yükleyeceğini söylediklerini belirterek, bilgisayar ve telefonuna "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını yüklediklerini kaydetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 aylık fiziki takibi sonucunda düzenlenen operasyonda, İdris D., Mahmut O. ve Mutlu D. gözaltına alındı. Tutuklanan zanlıların, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptığı, bu bağlamda "Cryptnote"u memuriyetten ihraç edilen mensuplarının bilgisayar ve telefonlarına yükledikleri ve bunun aracılığıyla FETÖ üyeleriyle iletişime geçtikleri saptandı.