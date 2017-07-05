Mirasçılar milyarlık arazilerin peşinde…

Osmanlı döneminde Antalya'nın bugünkü Serik İlçesi Cumali Köyü'nde yaşayan ve padişaha yakın olan Ömer ve Süleyman Ağa kardeşler ile amca çocukları Zeynel Ağa ve bu kişilerin çocukları arasında evlilikler yaşadığı belirtilen Arap Süleyman'ın mirasçıları, dedelerinden kaldığı öne sürülen arazilerini geri alabilmek için 60 yılı aşkın süredir hukuki mücadele veriyor. Uzun yıllardır devam eden ve Antalya'nın en değerli arazilerinin de içinde olduğu davayla ilgili olarak, mirasçılar adına hukuki işlemleri yürüten Keleşoğlu Danışmanlık firmasının yetkilileri ve avukatlarıyla mirasçılar, Engelsiz Cafe'de bir toplantı düzenlendi. Ömer, Süleyman ve Zeynel Ağa ile Arap Süleyman'a ait olduğu belirtilen arazilerin toplamının 300 bin dönüme yakın ve milyarlarca lira değerde olduğu belirtildi.

DAVALAR 60 YILDIR SÜRÜYOR

Keleşoğlu Danışmanlık firması sahibi Faruk Keleş, 60 yıldır devam eden hukuk mücadelesini şöyle anlattı:

"Ömer ve Süleyman Ağa iki kardeş ve amca çocukları Zeynel ağa. Kadı Abdurahman Paşa da damat. Kadı Abdurahman'ın malı zaten hazineye geçmiş, mirasçıları bilinemediği için. Ömer, Zeynel ve Süleyman ağalar Teke sancağından gelme, padişah için çalışıyorlar. Antalya'da iki Süleyman Ağa var, biri Arap Süleyman. Arap Süleyman Meltem Mahallesi'nde yerleri olan insan. Ömer Ağa'nın kardeşi Süleyman da Serikli Süleyman olarak anılan bir insan. Ömer Ağa ve Süleyman Ağa'nın çocukları da Arap Süleyman'ın çocuklarıyla evlilikler yaşıyor ve Meltem, Doğu Garajı gibi yerlerde bunlar da bu şekilde mirasçı oluyor."

MİRASÇILAR YANLIŞ HUKUKİ SÜREÇ İZLEMİŞ

Bugüne kadar mirasçıların yanlış hukuki süreç izlediğini anlatan Faruk Keleş, "Örneğin 4'üncü sulh hukuk mahkemesinde bir veraset ilanı iptali davası var. Normalde bu veraset ilanı iptali asliye hukuk mahkemelerinde görülür. Ama 8 yıldır veraset ilanı iptali davası sulh hukuk mahkemesinde görülüyor. Normalde bu mahkemenin görevsizlik verip asliye hukuk mahkemesine göndermesi gerekiyor. Şimdi Serik'te 5'inci celse ve hala keşif yapılacak. 163, 164 ve 165 parsellerle ilgili. Burada ise FETÖ davaları nedeniyle birçok hakimin görevden alınması nedeniyle hala keşif yapılamadı. Artı 2014'te Serik Kadastro Mahkemesi'nin aldığı bir karar var. Ama hala Serik Kadastro Mahkemesi'nde bekliyor temyize gitmiyor, taraf teşkili sağlanamadığı için. Burada en büyük olay, insanlar davaya müdahil olurken ölenleri veraset ilanını çıkarıp davalara hiçbir şekilde müdahil etmemişler ve bu dosyalar Yargıtay'a gitmiş ve taraf teşkili sağlanamadığı için geri gelmiş" dedi.