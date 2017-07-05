Rus Büyükelçi Karlov'un son arzusu yerine getiriliyor

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Bryansk bölgesindeki Klintsi ile Türkiye'de bir şehrin kardeş şehir yapılması arzusunun yerine getirilmesi amacıyla Kırklareli Belediyesi çalışma başlattı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yazılı açıklamasında, Karlov'un eşi Marina Karlova'nın eşiyle ilgili yaptığı açıklamaları basından takip ettiğini bildirdi.

Karlov'un, Bryansk bölgesindeki Klintsi ile Türkiye'de bir şehrin kardeş şehir yapılması arzusunu duyduğunda çok duygulandığını belirten Kesimoğlu, konuyla ilgili çalışma yaptıklarını ifade etti.

Kırklareli Belediyesi olarak Karlov'un son arzusunu yerine getirmek için gayret gösterdiklerini bildiren Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Klintsi Belediyesi ile kardeş şehir olmamızın olumlu olacağını düşünüyorum. Karlov'a, öldürülen eşinin Türk dostu olduğunu ve Karlov'un doğduğu Klintsi kentinin Türkiye'den bir kentle kardeş şehir olmasını çok istediğini ifade etmişti. Biz de bu çağrıyı karşılıksız bırakmak istemedik. Bu konuda girişimleri başlattık."

Marina Karlova, eşi Andrey Karlov'un vefatından önce atalarının doğduğu Bryansk bölgesindeki Klintsi ile Türkiye'de bir kentin kardeş şehir ilan edilmesini çok arzuladığını söylediğini açıklamıştı.



