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İHA

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Giriş Tarihi: 5.7.2017 15:14 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 15:15
Tunceli'de jandarma komutanlığına taciz ateşi

’nin Nazımiye ilçesinde bulunan komutanlığına terör örgütü mensupları tarafından 2 kilometre mesafeden uzun namlulu silahlarla açıldı.

Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "5 Temmuz 2017 günü İlimiz Nazımiye İlçe Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca yaklaşık 2 km mesafeden uzun namlulu silahlar ile nde bulunulmuştur. Yapılan taciz ateşine İlçe Jandarma Komutanlığımızda konuşlu silahlar ile anında karşılık verilmiş, yapılan taciz ateşi sonucu herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatılmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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Tunceli'de jandarma komutanlığına taciz ateşi
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