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'den 'a dayanışma mesajı!

AA

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Giriş Tarihi: 5.7.2017 21:23 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 21:34
Türkiye'den Pakistan'a dayanışma mesajı!

, 'ın çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketinde ölen ve yaralananların acılarının paylaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen seller sonucunda can kayıplarının yaşandığını ve yaralananlar olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Pakistan halkının acısını yürekten paylaşıyor, bu acı olay vesilesiyle dost ve kardeş Pakistan halkı ve hükümetiyle güçlü dayanışma duygularımızı yineliyoruz."

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Türkiye'den Pakistan'a dayanışma mesajı!
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