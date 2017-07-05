Türkiye’nin ilk Demokrasi Müzesi kuruldu

Bir ağ toplumunun yıkım gücü yüksek toplumsal bir olay ile imtihanını belgelemesi açısından dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan demokrasi müzesinde ziyaretçiler, gezi süresi içerisinde yaşanan olayları yüzlerce telefon, tablet, televizyon ve güvenlik kamerası monitörü üzerinden izleyerek bu süreçte yaşananları eşsiz bir anlatımla tecrübe etme imkanı bulacak. Ana omurgayı oluşturan zaman çizgisi anlatımına ek olarak ziyaretçide 'tanıklık' hissini yaratma gayesiyle farklı deneyim alanları tasarlandı. Müzede, TRT'deki korsan bildiri yayını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Face Time' konuşmasının yer aldığı video yerleştirmesi, halkın salalar eşliğinde sokağa çıktığı anları yansıtan ışık ve ses yerleştirmesi yer alıyor. Gece yarısından sonra şiddetlenen direniş ve çatışmalar sergileme tasarımı içerisinde önemli bir yer kaplarken, bu alanın devamında yer alan bölümde ise ziyaretçiler, sanal gerçeklik teknolojisinin yardımıyla TRT'ye yapılan baskını ve korsan bildiri okutulması sırasındaki yaşanan olaylara tanıklık etme imkanı bulacak.

'15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ ANIT DUVARA YAZILDI'

Gaziantep İstasyon Parkı içerisinde yer alan mevcut bir yapının içerisine kurulan 'Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Müzesi' yapının fiziksel şartları ve vaziyet planı dikkate alınarak tasarlandı.

Tankların köprüyü kapatmasından başlayarak darbenin bastırıldığına dair 16 Temmuz'da TBMM'de yapılan resmi açıklamaya kadarki süreci bir zaman çizgisi izlediğinde, kaydedilen görüntülerin farklı açılardan eşzamanlı ve ayrı cihazlar üzerinde gösterildiği bir sergileme tekniği kullanılan müzenin dış cephesine ise 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla bütün şehitlerin isimlerinin yazıldığı bir anıt duvar yerleştirildi.

Demokrasi müzesinin açılışının 12 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.