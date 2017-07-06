Olay şu...

Irak Ordusu nisanda hayvanat bahçesinin bulunduğu bölgeyi ele geçirmişti.

Simba ve Lula'yı kurtarmaya geldiler.

Dünya yukarıda anlattığım görüntülere bayıldı.

Aynı günlerde koalisyon uçakları hedef ayırmadan Musul'un meskûn alanlarını bombalıyordu.

Yüzlerce kadın, çocuk, ihtiyar öldü. Cenazeler el arabalarında taşındı.

Fakat o görüntülere aldıran olmadı.

Musul DEAŞ'tan kurtuluyordu ya...

Masum sivillerden birileri ölmüşse, hesabı yapılmazdı.

Medya müstemlekesi haline gelmiş zihinlerimiz için "eh, o kadar olacak"dı...

Nitekim öyle oldu.

Nisandan bugüne binlerce sivil öldü Musul'da.

Ajanslar haberini verip geçti. O kadar!

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