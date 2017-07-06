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Ajanslar haberini verip geçti! O kadar...

Giriş Tarihi: 6.7.2017 08:01
Ajanslar haberini verip geçti! O kadar...

"Birkaç yıldır merhamet duygumuz hem sosyal hem de geleneksel yoluyla baştan dizayn ediliyor. Bir tür hipnoz gibi..." yazdı... İşte yazısından öne çıkanlar;

Olay şu...
Irak Ordusu nisanda hayvanat bahçesinin bulunduğu bölgeyi ele geçirmişti.
Simba ve Lula'yı kurtarmaya geldiler.
Dünya yukarıda anlattığım görüntülere bayıldı.
Aynı günlerde koalisyon uçakları hedef ayırmadan 'un meskûn alanlarını bombalıyordu.
Yüzlerce kadın, çocuk, ihtiyar öldü. Cenazeler el arabalarında taşındı.
Fakat o görüntülere aldıran olmadı.
Musul DEAŞ'tan kurtuluyordu ya...
Masum sivillerden birileri ölmüşse, hesabı yapılmazdı.
müstemlekesi haline gelmiş zihinlerimiz için "eh, o kadar olacak"dı...
Nitekim öyle oldu.
Nisandan bugüne binlerce sivil öldü Musul'da.
Ajanslar haberini verip geçti. O kadar!

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Ajanslar haberini verip geçti! O kadar...
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