AP'nin skandal Türkiye kararı sonrası AB Bakanı'ndan flaş açıklama - CANLI

AP'nin skandal Türkiye kararının ardından basın açıklaması yapan Bakan Çelik şunları kaydetti:

Bir bağlayıcılığı yoktur, siyasi niteliktedir. Burada objektif ve dengeli olmasını gözetiriz. Eleştirilerden faydalanmanın yollarına bakarız. Ancak bu rapor bu objektiflikten uzak. Özellikle 1915 olaylarının 100. yılıyla ilgili tek taraflı yaklaşım gündeme getirilmiştir. Gerçekler saptırılmış, ön yargılar var.

AP raporu oylama ile kabul edildi. Objektif, güvenilir olmayan bir takım ifadeler içeriyor. Hiçbir bağlayıcılığı olamayan bir rapordur.

AP'yi milli iradeye saygılı iradeye saygılı olmaya çağırıyoruz.

Türkiye - AB ilişkilerinin önemini kavramalarını beklerdik. Örneğin gümrük birliğinin güncellenmesi konusu iki tarafında faydasına olacak bir konudur. Şimdiye kadar başarıyla yürütyen bu konuyu bir takım siyasi mülahazaların konusu yapmaları yanlıştır.

BİZ BU ÇAĞRILARI BİR YERLERDEN TANIYORUZ

Biz bu çağrıları bir yerlerden tanıyoruz. Bu çağrılar ilk olarak aşırı sağ ve İslam düşmanı kesimler tarafından seslendiriliyor sonra da ana akım medyada yer alıyor ve siyasiler bu konuyu dillendiriyor.

FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadele meşrudur. Anayasal düzenimizi korumakla ilgili bir mücadeledir. Bir darbe girişimini doğru düzgün anlamadıkları ortadadır. FETÖ'nün ortaya koyduğu darbe girşimini geri adım atma teklifi ile gölgelenmesini istemiyoruz. Bu ülke yakın zamanda ağır bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalmıştır.

Bir diğer konu da şu: Darbe girşiminin arkasındaki kişilere ilişkin bizden kanıt istiyorlar. Bütün kanıtlar ortadadır. AP insan hakları ve demokrasi okulu olmakla övünür ama bunun tankla topla ortadan kaldırılmak istendiği bir darbe girişimi karşısında Türkiye ile dayanışma gösterememiştir.

AYRINTILAR GELECEK...