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Başbakan Yıldırım, ile görüştü

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 6.7.2017 10:51 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 10:54
Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı ile ''ı konuştu.

, Yunanistan Başbakanı Aleksis ile meselesine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada "Görüşmede, Kıbrıs meselesi hakkındaki bilinen tutumumuz dile getirilmiş, Güvenlik ve Garantiler başlığına verdiğimiz önem vurgulanmış, Ada'da kalıcı barışın ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği belirtilmiştir" denildi.

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Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü
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